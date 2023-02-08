“مدني الرياض” يباشر حريقاً في مستودعات بحي بدر

تباشر فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، حريقاً اندلع في عدد من المستودعات بحي بدر.

وقال “الدفاع المدني” عبر حسابه الرسمي في تويتر:” أن عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق بتلك المستودعات ما زالت مستمرة.