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الاربعاء8 فبراير

“مدني الرياض” يباشر حريقاً في مستودعات بحي بدر

منذ 28 دقيقة
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تباشر فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، حريقاً اندلع في عدد من المستودعات بحي بدر.

وقال “الدفاع المدني” عبر حسابه الرسمي في تويتر:” أن عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق بتلك المستودعات ما زالت مستمرة.

 

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