قامت النجمة السورية سلاف فواخرجي وطليقها المخرج وائل رمضان بالتبرع بمبلغ 21 مليون ليرة سورية (ما يعادل 8 آلاف دولار) للمتضررين من زلزال سوريا.

ووجهت نقابة الفنانين في سوريا الشكر لسلاف فواخرجي ووائل رمضان، ونشرت صورة عبر حسابها على فيس بوك، معلقة: “نقابة الفنانين تشكر النجمة سلاف فواخرجي والنجم وائل رمضان لمساهمتهما الإنسانية والوطنية بالتبرع بمبلغ 21000000 مليون ليرة سورية، لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال.”

وقالت سلاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني على برنامج “التاسعة” المُذاع على القناة الأولى المصرية، قائلة: “من وقت الزلزال ونحن في حالة ذهول، وأشعر بحالة خرس أصابتني، لكن هذا ليس وقت الكلام والشعارات، وما قمنا به أقل من الواجب، ياريت الكل يكون معنا لأن سوريا بحاجة للكل”.

كما شاركت أيضًا الممثلة اللبنانية كارين سلامة تغريدة تبحث من خلالها عن طريقة لإيصال المساعدات إلى سوريا، ثم عادت لتؤكد عبر حسابها على تويتر، أنها تنسق مع شكران مرتجى لإيصال المساعدات إلى سوريا.

وفي السياق، ردت الفنانة السورية أصالة نصري على أحد مستخدمي تويتر، طالبها في رسالة حادة اللهجة بتبني حملة إنسانية لمساعدة مواطنيها من منكوبي الزلزال بالشمال السوري، قائلة: “أكيد يا أخي العزيز ربيع ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ماوقفت عنّه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤولية ماوقفوا .”