أعادت الجماهير الهلالية نشر تغريدة قديمة نشرت قبل عام لحلم رأته مشجعه هلالية العام الماضي، كشفت فيه أنها حلمت أن نادي الهلال سوف يصعد إلى نهائي كأس العالم، وسيفوز بالبطولة على حساب نادي ريال مدريد.

وقالت المشجعة الهلالية في الحلم، إنها رأت في منامها خلال شهر رمضان العام الماضي، إنها تحضر في ملعب الهلال، “وفجأة دخل محترف الهلال قوميز الملعب لابس بدلة رسمية ويناظر وقال لي اليوم التاريخ 8 ورقمي مع الهلال 18، بعد ذلك بدأ يهلل الهلال الهلال”.

وأضافت، “وفجأة وجدت قوميز لابس ثوب ابيض وحاضر مباراة بها عدد كبير من الجماهير الهلالية بين الهلال وريال مدريد، وانتهت بنتيجة 2/1 للهلال، والهدفين عند طريق جناح”.

وأشارت إلى أن “الحكم أطلق الصافرة والجماهير بحالة هستيرية وما قدروا الأمن والشرطة السيطرة عليهم ورأيت الميداليات الذهبية في عنق سلمان الفرج”.

ويلتقي الهلال في نهائي كأس العالم للأندية الفائز من مباراة اليوم التي تجمع الأهلي المصري مع ريال مدريد، بعدما تغلب الهلال على نادي فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.