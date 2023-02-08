هتف عدد من نواب الكونغرس بكلمة “كاذب” خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حال الاتحاد، عقب قوله إن البعض في الحزب الجمهوري يريد وقف برامج الضمان الاجتماعي.

وقام بايدن بمهاجمة الجمهوريين بسبب أزمة سقف الديون، قبل أن يقول إن بعض النواب الذين لم يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

ولوحت النائبة مارجوري تايلور غرين بيديها معترضة، فيما صاح النائب تروي نيلز رافضا لحديث بايدن، وهز العديد من النواب الجمهوريين رؤوسهم لإبداء عدم موافقتهم على ما قاله بايدن.