روى مجموعة من المتنزهين من أهالي جبال الحشر عن قصة أكلهم الأعشاب والأشجار التي تنبت في “الصحراء” مُشيرين إلى أن هذا ما كان يأكله أباءهم وأجدادهم.

وقال المواطن سعيد مريع في حديثه على قناة العربية :” أنهم على استعداد يجلسون أسابيع ولا يأكلون إلا هذه الأعشاب والنباتات، لافتاً إلى أنهم في طلعاتهم البرية يأخذون الغلف وأوراق الأشجار يصنعون منها طبخاتهم .”

وأضاف:” من قبلنا لم يكن لديهم مصادر إلا هي ياخذونها ويطبخونها اللي هي الغلفق والغلف وكان زمان الناس ما عندهم قوت يومها والحين نبغى نعيد الماضي.