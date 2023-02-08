بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد: فخور إني سعودي وهلالي

أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن فخره بكونه مواطن سعودي وكونه مشجعا لنادي الهلال الذي صعد إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي فلامنغو البرازيلي.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عبر مداخلة هاتفية له مع برنامج “صدى الملاعب”: “هذا عصر مليء بالإنجازات والفرح والرؤية التي تتحقق في كل مكان والشموخ والتغيير الإيجابي”.

وأضاف: “الهلال كان مثقل بالإصابات ويغيب عنه خمسة عناصر أساسية ولعب عدة مباريات متتالية وسط مخاوف من الجمهور، ورغم ذلك فاز على بطل أمريكا الجنوبية.. فإذا لم يكن هذا هو الفريق العظيم الذي تستحق أن تفخر به فما هو الفريق العظيم!”.

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “إنجاز الهلال هو أهم إنجاز سعودي على مستوى الأندية، وهو إنجاز عربي وآسيوي.. وأبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب الرؤية- حفظها الله”.