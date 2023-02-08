أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن في نادي الهلال لا مكان للمبررات والإنجاز الذي حققه يحسب للاعبين وليس للمدير الفني رامون دياز.

وقال عبدالكريم الجاسر، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أنه لن يبرر سوء مستوى المدرب بوجود نقص في الفريق، لافتًا إلى العمل الكبير في مباراة الهلال أمام فلامنغو البرازيلي كان للاعبين، ولم يكن ذلك بسبب قيمة المدرب ولمسته الفنية.

وأضاف الناقد الرياضي: “في هذه الفترة يجب علينا تأجيل الحديث عن بقاء دياز أو رحيله”، متابعًا: “فهد بن نافل يستحق هذا الإنجاز وهو من أبرز رؤساء الأندية في الشرق الأوسط”.

فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: في #الهلال لا مكان للمبررات والإنجاز يحسب للاعبين وليس دياز #المنتصف

#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/JchE1IvpGe — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 7, 2023

فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: في هذه الفترة يجب علينا تأجيل الحديث عن بقاء دياز أو رحيله #المنتصف pic.twitter.com/FMzKHXSI0c — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 7, 2023