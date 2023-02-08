أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن في نادي الهلال لا مكان للمبررات والإنجاز الذي حققه يحسب للاعبين وليس للمدير الفني رامون دياز.

وقال عبدالكريم الجاسر، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أنه لن يبرر سوء مستوى المدرب بوجود نقص في الفريق، لافتًا إلى العمل الكبير في مباراة الهلال أمام فلامنغو البرازيلي كان للاعبين، ولم يكن ذلك بسبب قيمة المدرب ولمسته الفنية.

وأضاف الناقد الرياضي: “في هذه الفترة يجب علينا تأجيل الحديث عن بقاء دياز أو رحيله”، متابعًا: “فهد بن نافل يستحق هذا الإنجاز وهو من أبرز رؤساء الأندية في الشرق الأوسط”.