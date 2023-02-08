أكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي أن مشروع الفوترة الإلكترونية حقق نجاحا لافتا في مرحلتيه الأولى والثانية بالتزام المنشآت.

وقال أبانمي :” يبرز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بداية تطبيق المرحلة الأولى التي تعرف بمرحلة الإصدار والتي تجاوزت نسبته ٩٣٪، كما بدأ تطبيق المرحلة الثانية مطلع هذا العام والذي يعرف بمرحلة الرد والتكامل حيث جرى إتمام عملية الرد والتكامل مع أكثر من ٤٠٠ منشأة “.

وأضاف” حرصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عقد هذا المؤتمر سعيا منها على تأكيد رؤيتها في أن تكون نموذجا عالميا لحماية الوطن و لإدارة وتيسير التجارة بأفضل الممارسات”.

فيديو | محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي: مشروع الفوترة الإلكترونية حقق نجاحا لافتا في مرحلتيه الأولى والثانية بالتزام المنشآت#مؤتمر_الزكاة_والضريبة_والجمارك#الإخبارية pic.twitter.com/v8VSoLXDJ7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023