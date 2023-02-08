أكد البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون أن المملكة بها مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية يسكنها الناس، مشدداً على ضرورة إخراج الناس منها.

وقال بن لعبون :” يجب وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق لكي تمتص الزلازل كما في بعض الدول مثل اليابان، مؤكداً أن الخشب حينما يتم إدخاله في البناء فإنه يمتص الزلازل ويحافظ على سلامة المباني”.

وأضاف ” السعودية بعيدة عن مناطق الزلازل العظيمة لكننا على تماس مع المنطقة الزلزالية القلقة التي تمتد من خليج العقبة شمالا إلى جنوب شرق تركيا “.

وتابع” المملكة بعيدة عن التأثر بالزلازل البنائية؛ لكن هناك زلازل أخرى قد تحدث بفعل تدخل الإنسان مثل التفجيرات النووية، بناء السدود وغيرها التي تكون بفعل الإنسان “.

بروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: لدينا مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية يسكنها الناس ويجب أن يتم اخراجهم منها #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/R88oKOXh26 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 7, 2023

بروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: يجب وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق لكي تمتص الزلازل كما في بعض الدول #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UZheXRjLce — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 7, 2023

بروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: السعودية بعيدة عن مناطق الزلازل العظيمة؛ لكننا على تماس مع المنطقة الزلزالية القلقة التي تمتد من خليج العقبة شمالا إلى جنوب شرق تركيا #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uHvwaLnJOZ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 7, 2023