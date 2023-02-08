كشفت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي الوظائف:
1- مُصمم جرافيك:
– مؤهل علمي مناسب (بكالوريوس أو دبلوم جرافيكس كحد أدني).
– يشترط وجود خبرة في نفس المجال .
– إجادة استخدام الاليستريتور و InDesign، وغيرهم.
2- سكرتير تنفيذي:
– مؤهل علمي مناسب (دبلوم سكرتارية أو إدارة مكتبية).
– يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنتتين في نفس المجال.
– إجادة عمل التقارير والمحاضر الاجتماع والخطابات، وغيرهم.
3- أخصائي موارد بشرية:
– مؤهل علمي مناسب (دبلوم موارد بشرية فأعلى).
– يشترط وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الموارد البشرية.
– إجادة العمل على المواقع الإلكترونية (التأمينات) وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م، من خلال إرسال السيرة الذاتية : [email protected]
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