كشفت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي الوظائف:

1- مُصمم جرافيك:

– مؤهل علمي مناسب (بكالوريوس أو دبلوم جرافيكس كحد أدني).

– يشترط وجود خبرة في نفس المجال .

– إجادة استخدام الاليستريتور و InDesign، وغيرهم.

2- سكرتير تنفيذي:

– مؤهل علمي مناسب (دبلوم سكرتارية أو إدارة مكتبية).

– يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنتتين في نفس المجال.

– إجادة عمل التقارير والمحاضر الاجتماع والخطابات، وغيرهم.

3- أخصائي موارد بشرية:

– مؤهل علمي مناسب (دبلوم موارد بشرية فأعلى).

– يشترط وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الموارد البشرية.

– إجادة العمل على المواقع الإلكترونية (التأمينات) وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م، من خلال إرسال السيرة الذاتية : [email protected]