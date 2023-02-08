هنأ وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، نادي الهلال بوصوله لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

وقال محمد الجدعان، على هامش مشاركته في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم: “مبروك للهلاليين، ومبروك للوطن كله”، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير.

ويرتقب نادي الهلال الفائز من مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري التي من المقرر إقامتها اليوم، لمواجهته في نهائي كأس العالم للأندية.