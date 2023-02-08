وجه اتحاد الغرف السعودية تعميماً إلى كافة الغرف السعودية، مشيراً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبت التعميم بشكل عاجل لمكاتب الاستقدام السعودية بضرورة التواصل مع مكاتب ووكالات التوظيف بمجمهورية إثيوبيا لتعجيل إطلاق مسار الاستقدام من إثيوبيا.

وأكد اتحاد الغرف السعودي على المعنيين والمختصين من مكاتب وشركات الاستقدام للمبادرة بالتواصل مع المكاتب الإثيوبية لحثهم على ذلك.

جاء ذلك بعد إيقاف استقدام العمالة من إثيوبيا لمدة 3 سنوات، ليتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة.