أكد الإعلامي الرياضي نواف العقيّل، أن رابطة دوري المحترفين هي المسؤولة عن استمرار دخول مكبرات الصوت.

وقال العقيل خلال لقائه على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية:” أن ناديا الهلال والأهلي استغنيا عن المكبرات”، لافتًا أن الأندية المتوسطة والأقل تعترض على موضوع المكبرات لأن لها حق بأن يكون لها تواجد في أرضية الملعب .

وأفاد بأن نادي الهلال ألغى موضوع دخول المكبرات واستحدث موضوع القوة الزرقاء داخل الملعب .