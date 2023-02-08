أكد الإعلامي الرياضي نواف العقيّل، أن رابطة دوري المحترفين هي المسؤولة عن استمرار دخول مكبرات الصوت.
وقال العقيل خلال لقائه على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية:” أن ناديا الهلال والأهلي استغنيا عن المكبرات”، لافتًا أن الأندية المتوسطة والأقل تعترض على موضوع المكبرات لأن لها حق بأن يكون لها تواجد في أرضية الملعب .
وأفاد بأن نادي الهلال ألغى موضوع دخول المكبرات واستحدث موضوع القوة الزرقاء داخل الملعب .
فيديو | الإعلامي الرياضي نواف العقيّل: رابطة دوري المحترفين هي المسؤولة عن استمرار دخول مكبرات الصوت.. وناديا الهلال والأهلي استغنيا عن المكبرات#الراصد pic.twitter.com/DOBU6xqqcM
— الراصد (@alraasd) February 7, 2023
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