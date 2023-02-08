حظي نجم نادي الهلال المحترف الأرجنتيني فييتو بالإشادة من جميع محبي الزعيم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قدم أداءًا رائعًا في اللقاء الذي جمع الهلال بفريق فلامنجو، مساء أمس الثلاثاء، على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربي، ونجح من خلالها فييتو في التسبب بركلتي جزاء لصالح الهلال وتسجيله للهدف الثالث بطريقة مثالية بعد تمريره متقنة من سالم الدوسري.

والنجم الأرجنتيني الذي كان لا يحظى برضا الجماهير الهلالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحول إلى تبادل رسائل شكر لرئيس نادي النصر مسلي آل معمر بتسببه في إيقاف الهلال فترتين عن التسجيل في قضية اللاعب محمد كنو، وكانت السبب ببقاء فييتو هلاليا بعد أن كانت المطالبات الجماهيرية بالاستغناء عنه قبل أن تفرض الظروف القهرية بقائه إلى نهاية الموسم مما مكنه من المشاركة في مونديال الأندية.

وجدير بالذكر، أن نادي الهلال نجح في التغلب على فلامنجو البرازيلي والتأهل لنهائي مونديال الأندية بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتي سجلت عن طريق سالم الدوسري “هدفين” وفييتو “هدف”.