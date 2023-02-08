أوضح المستشار المالي خالد الزايدي أن الترخيص لشركة تأمين صحي أجنبية سوف يسحب جزءا من الحصة السوقية لشركات التأمين المحلية.
وقال الزايدي :” دخول منافس مثل هذا يؤدي إلى قلق المستثمرين، حيث يحصل على حصة من السوق وسيكون منافس قوي لشركة بوبا وشركات أخرى في نفس المجال”.
وأضاف ” لذلك بدأ المستثمرين من باب الحيطة والحذر يعلنون البيع في بعض الأسهم خاصة الشركات التي تعمل في التأمين الصحي”.
فيديو | المستشار المالي خالد الزايدي لـ #أوراق_تداول: الترخيص لشركة تأمين صحي أجنبية سوف يسحب جزءا من الحصة السوقية لشركات التأمين المحلية#الإخبارية pic.twitter.com/9s7XdOkIIa
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 7, 2023
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