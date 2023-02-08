هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن ووصفه بأنه أفسد رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وفاشلا في قيادة الولايات المتحدة ودفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة، وذلك عقب إلقاء بايدن خطاب “حال الاتحاد” أمام الكونغرس أمس الثلاثاء.

واتهم ترامب بايدن و”الديمقراطيين الراديكاليين” بالفشل فيما يتعلق بالهجرة ومكافحة الجريمة والتعامل مع بعض الملفات منها مسألة المتحولين جنسيا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة متورطة في الحرب بأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن “وزارة العدل التي يقودها جو بايدن كسلاح، وأنا أحد ضحاياها، تضطهد خصومه السياسيين، وإن إدارة بادين تشن حربا على حرية التعبير.

وتابع ترامب: “إنه (بايدن) يقودنا إلى حافة الحرب العالمية الثالثة. وفوق كل ذلك، فهو أكثر الرؤساء فسادا في التاريخ الأمريكي”.