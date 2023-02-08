أوضح المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي أنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين تم إطلاق حملة إنسانية للإغاثة العاجلة لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا.

وقال الجطيلي :” هذا الجسر الجوي سوف يركز على المساعدات الأساسية والاحتياجات الأهم خلال هذه المرحلة وهي مرحلة الإغاثة العاجلة وهي قطاع الغذاء وقطاع الإيواء والقطاع الصحي”.

وأضاف “وبالنسبة للمساعدات الصحية فتركز على الأدوية وكذلك المحاليل الوريدية التي تعتبر ذات أهمية قصوى في حالات الإصابات “.