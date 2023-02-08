أكد الخبير التقني سالم الزهراني، أن الذكاء الاصطناعي سيلغي وظائف ولكن في المقابل سيفتح آفاقا أخرى للبشرية.

وقال الزهراني خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على القناة الإخبارية:” أن الذكاء الاصطناعي وفر فرص عمل جديدة للبشرية وذلك عن طريق فتح متاجر الكترونية، بدلاً من أن يكون الشخص أجير.”

وأضاف:” هناك وظائف بالتأكيد ستختفي، ولكن بالذكاء الاصطناعي ستفتح آفاق جديدة وفرص وظيفية جديدة مختلفة.