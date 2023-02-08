أكد الخبير التقني سالم الزهراني، أن الذكاء الاصطناعي سيلغي وظائف ولكن في المقابل سيفتح آفاقا أخرى للبشرية.
وقال الزهراني خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على القناة الإخبارية:” أن الذكاء الاصطناعي وفر فرص عمل جديدة للبشرية وذلك عن طريق فتح متاجر الكترونية، بدلاً من أن يكون الشخص أجير.”
وأضاف:” هناك وظائف بالتأكيد ستختفي، ولكن بالذكاء الاصطناعي ستفتح آفاق جديدة وفرص وظيفية جديدة مختلفة.
فيديو | الخبير التقني سالم الزهراني: الذكاء الاصطناعي سيلغي وظائف ولكن في المقابل سيفتح آفاقا أخرى للبشرية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/6EAIJhycYI
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 8, 2023
الذكاء الأصطناعي نكبة البشرية حيث سوف يجعل عقول البشر في خمول و الإنسان كسول و بالتالي يضمر و يصغر إلى أن يتلاشى الجنس البشري من على كوكب الأرض.