أوضح أخصائي أول الأسنان بمستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور هشام كليب، اليوم الأربعاء، الأسباب الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان.

وكشف الدكتور هشام كليب، خلال برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، عن وجود أمراض وراثية تؤثر على طبقتي المينا والعاج، ما يؤدي إلى اصفرار الأسنان.

وأشار إلى وجود أمراض مكتسبة من مرحلة الحمل وقبل الولادة، ناتجة عن ممارسات خاطئة، مثل استخدام بعض الأدوية والمضادات الحيوية والتي تؤدي إلى تصبغ الأسنان في مرحلة مبكرة من عمر الطفل.

وذكر أن من ضمن الأسباب كذلك مادة الفلورايد، وذلك من خلال استخدام الأم الحامل لمياه ارتوازية أو وجوفية ترتفع بها نسبة الفلوريد، ما يؤدي إلى تصبغ الأسنان بعد ولادة طفل وبروز أول سن.