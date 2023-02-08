أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، أن منصة “ساهم” مخصصة للتبرعات المالية ولا تستقبل المبالغ النقدية أو المساعدات العينية.

وقال عبدالله الربيعة، خلال إعلانه انطلاق الحملة الشعبية لجمع التبرعات عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، أن التبرعات ستكون من خلال تطبيق ساهم أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو قنوات التبرعات المتعددة الموجودة على موقع المركز.

وأشار إلى أن الحملة لن تستقبل التبرعات العينية أو النقدية بسبب بعد المنطقة وكلفة النقل الجوي، كما أن تطبيق ساهم مقصور على التبرعات داخل المملكة، ومع ذلك يمكن استقبال التبرعات من الخارج بشرط مرورها عبر القنوات الرسمية المعروفة المعترف بها لضمان مأمونية المال، مضيفًا أن لدينا كوادر صحية مشاركة في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا.

فيديو | الربيعة: #منصة_ساهم مخصصة للتبرعات المالية ولا تستقبل المبالغ النقدية أو المساعدات العينية#الإخبارية pic.twitter.com/RG4c2A8Xst — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023