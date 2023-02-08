أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن العبداللطيف، متى يحق للزوجة رفع دعوى خلع ضد زوجها، وما عقوبة تخبيب المرأة وتحريضها على الانفصال.

وقال العبداللطيف خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أنه لرفع دعوى خلع يجب أن تكون المرأة هي من تريد فسخ العقد والانفصال لأسباب خاصة منها أن المرأة تكره الزوج ولا ترغب أن تكون معه لفترة طويلة .”

وأضاف :” أنه في حالة وقوع الضرر على المرأة وتعدي زوجها عليها بالضرب وعدم انفاقه عليها هنا لا تلجأ للخلع ولكن القاضي يقوم مباشرة بفسخ العقد.”

ومن جانبه، أوضح أن التحريض على الانفصال من الزوج وتخريب المنزل والرابط الأسري له عقوبة .