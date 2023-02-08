إخلاء 45 سعوديا والبحث عن مواطنة مفقودة في تركيا

أكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة محمد الحربي، اليوم الأربعاء، أن السفارة بصدد البحث عن مواطنة سعودية أبلغ ذووها أنها كانت في إحدى العمارات السكنية المنهارة؛ بسبب الزلزال، وأنهم يتوقعون أنها لم تغادر المبنى.

وأشار محمد الحربي، إلى عدم وجود ضحايا سواء وفيات أو إصابات لسعوديين في المناطق التي تعرضت للزلزال، باستثناء المواطنة التي يعمل فريق السفارة على البحث عنها بالتنسيق مع ذويها.

وأضاف الحربي: إن السفارة شكلت فريق عمل منذ بداية الهزة الأرضية فجر الاثنين على حدود مناطق الزلزال في أضنة، وأفاد الحربي بأنه متواجد حالياً في موقع البناية المنهارة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ مع فرق الإنقاذ التركية، لافتًا إلى أن فريق عمل السفارة يعمل بشكل دائم للتواصل مع أي سعودي في مناطق الزلزال.

وأضاف أن جميع السعوديين حالياً في فندق بمدينة آمنة بعيدة عن منطقة الخطر، لافتًا إلى أن هناك نحو 45 سعودياً تحت رعاية السفارة وهم يتلقون الاهتمام من مأوى ومواد إغاثية بانتظار تنظيم رحلات العودة إلى جدة أو الرياض، بحسب صحيفة “عكاظ”.