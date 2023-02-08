أفاد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، بأن زلزال سوريا تركيا‬⁩ أمر مأساوي ويجب أن نبادر بإغاثتهم والوقوف معهم.

وقال الشثري خلال حديثه على قناة الإخبارية:” أن المملكة مبادرة دائمًا لإغاثة من يحتاج إلى إعانة وإغاثة .”

وأضاف:” أن إقامة الحملات الشعبية لإغاثة متضرري ⁧‫زلزال سوريا تركيا‬⁩ من أعمال الشرعية الإسلامية التي ابتدأها رسول الله صل الله عليه وسلم.”

وتابع:” أن إقامة الحملات التي يقصد بها إغاثة الملهوف والقيام معه من الأعمال التي ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم.”

وانطلقت اليوم الأربعاء الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

فيديو | عضو هيئة كبار العلماء د. سعد الشثري: #زلزال_سوريا_تركيا أمر مأساوي يجب أن نبادر بإغاثتهم والوقوف معهم#الإخبارية pic.twitter.com/qZgmRrwO8U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023