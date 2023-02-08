أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء) أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيال إغلاق بعض أسواق المواشي في إحدى الدول المجاورة بسبب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية لا يشكل خطراً على الثروة الحيوانية في المملكة.

ويعد مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمـ راض المهددة لاقتصاديات الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في المملكة خصوص تسجيل أنواع مصلية من المسبب المرضي كانت محصورة في دول القارة الأفريقية، كما يعد مرض الحمى القلاعية من أكـ ثر الأمراض الحيوانية وبائية بسبب سرعة انتقاله بواسطة الرياح لمسافات قد تصل إلى (60كلم).

ويعمل “مركز وقاء” على رصد وتقييم مخاطر الصحة الحيوانية بالمملكة والدول المجاورة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية.

وباشرت فرق وقاء في منطقة الجوف والحدود الشمالية، وتبوك تنفيذ إجراءات خطة الطوارئ، ورفع الجاهزية للرصد الوبائي لأي حالات اشتباه بالمرض في التربية التقليدية أو مشاريع الإنتاج الحيواني .

ويهيب مركز وقاء جميع ملاك الثروة الحيوانية ومشاريع الإنتاج الحيواني إلى الإبلاغ الفوري في حالات الاشتباه بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية على الهاتف المجاني (939)

والجدير بالذكر أن مرض الحمى القلاعية يخضع لحملات تحصين شاملة لجميع المواشي مرتين سنوياً.