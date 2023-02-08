أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بهيئة الغذاء والدواء الدكتور سامي الصقر أن التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات يكون قبل استيرادها للمملكة.
وقال الصقر:” نراقب على الدواء والغذاء والأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك الأعلاف الحيوانية ولدينا أكثر من مستوى رقابي، فالمستوى الرقابي الأول بالنسبة لنا هي إجراءات رقابية نقوم بها قبل الاستيراد”.
وأضاف ” والجزء الآخر من التقييم يتم زيارة المصانع سواء داخل أو خارج المملكة ليتم التأكد من أن هذه المنتجات مطابقة للمواصفات “.
فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بهيئة الغذاء والدواء د. سامي الصقر: التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات يكون قبل استيرادها للمملكة #مؤتمر_الزكاة_والضريبة_والجمارك#الإخبارية pic.twitter.com/cNzDRi85mb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023
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