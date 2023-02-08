أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بهيئة الغذاء والدواء الدكتور سامي الصقر أن التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات يكون قبل استيرادها للمملكة.

وقال الصقر:” نراقب على الدواء والغذاء والأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك الأعلاف الحيوانية ولدينا أكثر من مستوى رقابي، فالمستوى الرقابي الأول بالنسبة لنا هي إجراءات رقابية نقوم بها قبل الاستيراد”.

وأضاف ” والجزء الآخر من التقييم يتم زيارة المصانع سواء داخل أو خارج المملكة ليتم التأكد من أن هذه المنتجات مطابقة للمواصفات “.