حذّر أخصائي مواد غذائية بجامعة عين شمس، من خطورة تناول عدة مشروبات على الريق في الصباح الباكر، وكذلك الأطعمة المقلية.

وقال الدكتور محمد الحوفي إن القهوة والشاي والمشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين التي تؤدي إلى زيادة إفراز الحامض المعوي، بالإضافة إلى العصائر المصنعة وعصائر البرتقال والليمون المحفوظة.

وأشار إلى أنه من الأفضل تناول كوب من الماء الدافئ بعد الاستيقاظ مباشرة أو كوب من اللبن الدافئ، مبيناً أن تناول الشاي باللبن يقلل من تأثير الحموضة الزائدة في المعدة.

وحذر من تناول المخللات في الصباح، مؤكداً انها تؤذي جدار المعدة وتزيد من رفع نسبة الحموضة فيها، بالإضافة إلى أن مضغ اللبان غير مرغوب فيه لأنه يؤدي لنفس النتيجة إلى زيادة إفراز الحمضيات بالمعدة.

ونصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والمسبكة صباحًا لأنها تؤدي إلى ارتباك المعدة، موضحًا أنه يمكن تناول الفول لكن بكمية قليلة مع تقليل كمية التوابل.