أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، آلية وصول المساعدات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وذكر أن المركز تواصل بالفعل مع جهات إغاثية للتأكد من ضمان المساعدات للمتضررين في سوريا وتركيا، كما سيتم إرسال أوجسر جوي إلى تركيا، وفقا لـ”الإخبارية”.

وأكد أنه سيتم إرسال كوادر طبيةمتخصصة وفرق تطوعية لمساعدة المتضررين، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هولعلاج المصابين وإنقاذهم، كما سيتم توجيه لجنة لتقييم الأوضاع في المناطق المتضررة وتحديد ما إذا سيتم المشاركة في إعادة التعمير من عدمه.