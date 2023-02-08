يبحث الكثيرون عن سيارات مستعملة، كخيار اقتصادي، لا سيما وسط ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

وفيما يلي يقائمة بـ 5 سيارات مستعملة، أسعارها لا تزيد عن 20 ألف ريال، أولهم، سيارة هيونداي النترا موديل 2014، التي تأتي بمحرك سعة 1600 حصان.

وتباع سيارة هيونداي النترا موديل 2014 بسعر 18 ألف ريال ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

فيما تتضمن القائمة سيارة تويوتا كامري موديل 2012، بمحرك سعة 1600 حصان مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتتوفر بسعر 17 ألف ريال.

والسيارة الثالثة هي هيونداي اكسنت موديل 2012، بمحرك سعة 1400 حصان، بسعر 16 ألف ريال.

رابعا تأتي سيارة شيفروليه إبيكا موديل 2008 بمحرك سعته 1800 حصان، بسعر 12 ألف ريال، فيما تأتي نيسان صني موديل 2003 كخامس سيارة في القائمة بمحرك سعة 1600 حصان، بسعر 11 ألف ريال .