صرح الملاكم الامريكي جيك بول في المؤتمر الصحافي لبطولة النزال الحقيقي ضمن موسم الدرعية، بأنه أحب المملكة العربية السعودية وحضارتها.

وقال بول: “أحببت السعودية وأحببت حضاراتها وأنا متحمس لخوض هذه التجربة وأخي الملاكم لوقان ساعدني في هذا كثيراً”.

وتابع: “الانتقال من كوني يوتيوبر إلى ملاكم كان سهلاً لأن الحلم موجود ومنذ أن كنت طفلاً وأنا أتابع ومشجع الملاكمة هذه الرغبة موجودة منذ طفولتي”.

وأضاف: “رسالتي لـخصمي تومي فيوري أنت لم تتعب كما تعبت ولم تتمرن كما تمرنت.. عملت على بناء نفسي لسنوات عديدة لذا لا مجال للمقارنة بيننا “.