يمكن علاج فرط التعرُّق في منطقة القدمَين باللُّجوء إلى عدد من الطُّرُق العلاجيّة.

ومن هذه الطرق استخدام البودرة المُضادّة للفطريّات، حيث تساعد على امتصاص الرطوبة، بالإضافة إلى دورها الأساسيّ في منع الإصابة بالفطريّات، واختيار الجوارب المناسبة المصنوعة من القطن، والتي تسمح بتهوية القدمَين.

كما تضمنت الطرق اختيار مُضادّ التعرُّق المناسب الذي يمنع التعرُّق بشكل مُؤقَّت، واختيار نوع الحذاء المناسب الذي يسمح بتهوية القدم، فضلاً عن نقع القدمَين لمُدَّة لا تقلُّ عن عشرين دقيقة في الماء الدافئ، مضافاً إليه بيكربونات الصوديوم.