توفى المدرب الكرواتي ميروسلاف بلاجيفيتش عن عمر يناهز 88 عاما وذلك بعد صراع مع المرض .

وقضى بلاجيفيتش معركة طويلة مع مرض السرطان الذي تم تشخيصه به عام 2011.

يذكر أن ميروسلاف بلاجيفيتش قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال 1998 في فرنسا.