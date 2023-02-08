توفى المدرب الكرواتي ميروسلاف بلاجيفيتش عن عمر يناهز 88 عاما وذلك بعد صراع مع المرض .
وقضى بلاجيفيتش معركة طويلة مع مرض السرطان الذي تم تشخيصه به عام 2011.
يذكر أن ميروسلاف بلاجيفيتش قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال 1998 في فرنسا.
توفى المدرب الكرواتي ميروسلاف بلاجيفيتش عن عمر يناهز 88 عاما وذلك بعد صراع مع المرض .
وقضى بلاجيفيتش معركة طويلة مع مرض السرطان الذي تم تشخيصه به عام 2011.
يذكر أن ميروسلاف بلاجيفيتش قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال 1998 في فرنسا.
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