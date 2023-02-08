أوضح الخبير التقني بسام السيف أن من أساليب وطرق الاحتيال الإلكتروني الجديدة، تزوير التطبيقات والمواقع الحكومية ، موضحاً أن النساء أكثر عرضة لعمليات الاحتيال من الرجال.

وقال السيف خلال لقاءه ببرنامج «الشارع السعودي» إن المحتال يستخدم الهندسة الاجتماعية والتي من خلالها يعرف أين يتوجه المجتمع وفق المطالب المرتبطة بمواسم معينة.

واستعرض السيف، تجربة إحدى الفتيات التي وصلها إعلان لتداول الذهب عبر تطبيق حملت عليه بياناتها ومن بينهما هويتها ودفعت في البداية مبلغًا بسيطًا وأغراها المحتالون بعرض أرقام ربح وهمية حتى حولت 47 ألف دولار إلى المحتالين خلال شهرين.

وأضاف السيف أن أحد ضحايا الاحتيال المالي وصلت خسارته إلى 134 ألف ريال، محذرًا من خطورة التطبيقات الوهمية التي يستخدمها المحتالون.