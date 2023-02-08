قال البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، إن الزلازل والبراكين نواميس طبيعية لا تحدث إلا بأمر من الله، وفوائدها للبشرية أكثر من أضرارها.

وأضاف أن من فوائد الزلازل توازن القشرة الأرضية وخروج صخور ومعادن جديد، مؤكدا أنه لولا الزلازل والبراكين لانفجرت الأرض، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن الزلازل والبراكين تعد متنفس للأرض، ومنها تخرج الأرض الطاقة العظيمة المخزنة بها.