دعا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع المسلمين للتبرع عبر منصة “ساهم” وإخراج الزكاة والتصدق لمتضرري زلزال تركيا وسوريا.

وقال “المنيع” لقناة الإخبارية أن التبرع يكون إما من خلال الصدقات أو أموال الزكاة فكل ذلك جائز وعلينا أن نستشعر مشاعر إخواننا المتضررين.

وتابع : في وقت قصير وصلت التبرعات لأكثر من 20 مليون ريال ونطمع في الزيادة لحاجة إخواننا في تركيا وسوريا .

فيديو | عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع يدعو المسلمين للتبرع عبر منصة "ساهم" وإخراج الزكاة والتصدق لمتضرري #زلزال_سوريا_تركيا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SkQ44VE0gM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023