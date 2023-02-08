قال المحلل السياسي، سلمان الشريدة، إن المملكة قدمت مساعدات للعديد من دول العالم وتضع الخلافات السياسية جانبا في مثل هذه الظروف.

واستشهد على ذلك بالمساعدات التي قدمتها المملكة للصين بزلزال 1995 والولايات المتحدة الأمريكية في أوقات الأعاصير ، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن المملكة قدمت أيضا المساعدت لإيران بعد تعرضها لزلزال قبل عدة أعوام رغم وجود خلافات سياسية معها.