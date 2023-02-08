أوضح عضو هيئة كبار العلماء، سعد الشثري، حكم صوم الأبناء شهراً كاملا للوفاء بنذر والدهم المتوفي.

وكان أحد الأشخاص قد ذكر أن رجلا نذر بأن يصوم شهرًا كاملًا ولكنه توفي قبل وفاء النذر، متسائلا عما إذا كان النذر يسقط عن المتوفي أم يجب عل ورثته الصوم.

وأجاب “الشثري” أنه يستحب على الورثة أن يصوموا للوفاء بالنذر عملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم “منمات وعليه صيام صام عليه وليه”، ولكن إذا قدر أنهم لم يصوموا لم يجب عليهم ذلك.