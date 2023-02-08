أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 68 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من المرتبة السادسة وحتى المرتبة الثامنة.

ولفت إلى أن الوظائف المتاحة بعدة مسميات منها أخصائي ميزانية، وباحث تخطيط مساعد، ومترجم لغة صينية، ومصور فوتوغرافي، ومحلل نظم، ومهندس حاسب آلي.

واشترطت على المتقدم أن يكون من خريجو وخريجات درجة البكالوريوس والماجستير والدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، مشيرة إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم التربوية.

كما اشترطت توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مشيرة إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــا