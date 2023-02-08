كشف المتحدث الرسمي بمركز الملك سلمان للاغاثة د. سامر الجطيلي أن مبلغ التبرعات لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا وصل حوالي 50 مليون ريال خلال ساعات قليلة.

وأوضح خلال مداخلة مع إذاعة إم بي سي أن التبرعات مالية فقط من خلال منصة ساهم أو تطبيق ساهم أو إيداع في الحساب البنكي المنشور على الموقع .

وكان الجطيلي أعلن أنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين تم إطلاق حملة إنسانية للإغاثة العاجلة لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا.