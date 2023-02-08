أجاب الشيخ سعد الشثري على سؤال بخصوص الخلع بين الزوجين، وهل يجوز أن يكون دون مال أم لا.

وقال الشثري: “الفرقة التي تكون بين الزوجين لها أنواع، والشرع يتطلع لبقاء العلاقة الزوجية وأن يقوم كل منهما بواجباته وفي حال وجود نفرة فحينئذ يسعوا لتصحيح الحال، فالله سبحانه وتعالى سمى عقد النكاح بالميثاق الغليظ”.

وأضاف: “ومن أنواع الفرقة فرقة فسخ النكاح أو فرقة الخلع، وفي الخلع تدفع الزوجة عوضا لزوجها من أجل أن يفارقها بالتالي اذا ارادت المرأة الفرقة أن تختار النوع المتناسب معها”.

وبخصوص عدة من خالعت زوجها، قال الشثري، عليها أن تعتد بـ 3 حيض، فوفقا للنصوص التي وردت في المفارقة لزوجها عامة بقول الله تعالى: ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء”