تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أب سوري فقد أطفاله في الزلزال المدمر ويرفض تقديم أطفاله المتوفين لرجال الإنقاذ من أجل دفنهم.

وطلب الأب من رجال الإنقاذ أن يضعهم قرب المدفأة ويلفهم ببطانيات فوجوههم باردة جداً.

وأبان الفيديو الأب يتوجه لرجال الإغاثة قائلاً: “والله العظيم للفهم وإجي على بين ما تحفرولي القبر”.

وكان أردوغان قد قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية التركية، إن “عدد وفيات الزلازل ارتفع إلى 9057 والإصابات إلى 52 ألفا و979 والمباني المهدمة إلى 6 آلاف و444”.