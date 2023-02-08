قدمت هيئة الصحة العامة نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء والتسممات الغذائية التي تنقلها اللحوم والدواجن .

ونصحت بعدم غسل اللحوم والدواجن النيئة قبل طبخها وذلك لأن عملية الغسيل تتسبب في إنتشار البكتيريا إلى الأطعمة الأخرى والأواني والأسطح التي يتم التعامل مع الأغذية الأخرى فيها وعملية غسلها لا تقي من الأمراض أو القضاء على البكتيريا الموجودة فيها.

كما نصحت بإستخدام مقياس درجة الحرارة أو التيرموميتر لقياس درجة الحرارة في داخل الدواجن واللحوم الحمراء ولا تعد عمليات قياس سلامة الطبخ من خلال تغير لون اللحوم أو الدواجن فتلك طريق خاطئة للحكم على سلامتها ومأمونية تناولها.

وشددت على طبخ اللحوم والدواجن بشكل جيد والذي يؤدي إلى قتل البكتيريا بداخلها، لافتة إلى أن بقايا الطعام التي تحتاج إلى تبريد من الضروري تبريدها عند درجة حرارة 4 درجات مئوية خلال ساعتين بعد التحضير، كما يجب تقطيع القطع الكبيرة إلى قطع أصغر ليتم تبريدها بشكل أسرع.