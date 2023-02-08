أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إطلاق بوابة شركاء توكلنا.

وأوضحت أن البوابة تقدم مجموعة من الحلول والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تغطية احتياج الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية عبر توفير عدد من الخصائص والإمكانيات لتسريع عملية إطلاق الخدمات وتمكين الشركاء من تحقيق مستهدفاتهم.

ولفتت إلى أن البوابة تمكن المستخدم من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر قنوات موحدة وتوحيد تجربة المستخدم، فيما تمكن الشركاء من سرعة إطلاق الخدمات والوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال فترات وجيزة.