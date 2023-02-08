قال المتخصص في السيارات عبد الرحمن الخالدي أن ارتفاع أسعار السيارات في السعودية بسبب الأزمة العالمية لأشباه الموصلات والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الراصد” أن هناك شح في السيارات الجديدة والمستعملة على مستوى العالم بسبب أزمة أشباه الموصلات.

ولفت إلى أن السوق السعودي نشط جداً على مستوى الخليج.