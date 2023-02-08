رصد تقرير تلفزيوني معاناة أهالي الرياض اليومية من الزحام المروري.

وقال خالد المطيري لبرنامج الراصد: إنه يعاني معاناة غير طبيعية من الزحمة، مشيرًا إلى أنه خرج حاليًّا بسيارته من جنوب الرياض ومتجه إلى الشمال، وفي الوقت العادي إذا كان الخط جيدًا تستغرق الرحلة ساعة بالطريق، أما مع الزحام فقد تصل إلى 3 ساعات.

وتابع محمد الأحمري: إن الأمر مؤثر بشكل أكبر لمن مرتبط بمواعيد دوام أو ظروف لها مواعيد محددة، فإذا كان مشواره يحتاج 30 دقيقة، يجب عليه أن يضيف إليهم 20 دقيقة زيادة ويعمل حساب الزحام المروري.

أما أحمد الشدادي فقال: إن مواعيد الدوامات أغلبها واحدة، مشيرًا إلى أنها كلها زحمة لأنها في نفس توقيت الذهاب والعودة، مضيفًا: نأمل في التطوير أن يحل مشكلة الزحام.

واقترح فهد العنزي حل للأزمة المرورية، مثل تغيير وقت دوام المدارس، أو اختلاف مواعيد الدوام بالشركات خاصة الحكومية؛ لتخفيف الزحام في شوارع الرياض.