أوضحت أخصائية التغذية العلاجية وجدان قطب، أن نبتة الفقع غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.

وأكدت قطب على أهمية تناول الفقع، وأن فوائده مقاربة لفوائد اللحوم، مشيرة إلى أن سعره الغالي بسبب قلة الكميات المتوفرة -على حد قولها-.

وأشارت إلى أنه نوع من أنواع الفطريات ويظهر بعد موسم الأمطار فقط، مضيفة: “ليس الكل يتقبل طعمه وهو غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات والبروتين بنسبة 9%.”