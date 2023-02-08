شهدت سوريا هزة أرضية جديدة نتج عنها انهيار مبنى في مدينة حرستا بريف دمشق، وسط أنباء تتحدث عن وجود عائلتين تحت الأنقاض.

وكانت سوريا قد تعرضت لهزة أرضية قوية تسببت في انهيار العديد من المباني ما تسبب في سقوط الآلاف من القتلى والمصابين.

يذكر أن الزلزال تسبب أيضا في تدمير مباني في تركيا وسقوط قتلى ومصابين.