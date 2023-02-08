شهدت سوريا هزة أرضية جديدة نتج عنها انهيار مبنى في مدينة حرستا بريف دمشق، وسط أنباء تتحدث عن وجود عائلتين تحت الأنقاض.
وكانت سوريا قد تعرضت لهزة أرضية قوية تسببت في انهيار العديد من المباني ما تسبب في سقوط الآلاف من القتلى والمصابين.
يذكر أن الزلزال تسبب أيضا في تدمير مباني في تركيا وسقوط قتلى ومصابين.
🎥 #فيديو | #هزة_أرضية جديدة في #سورية نتج عنها انهيار مبنى في مدينة #حرستا بريف #دمشق، وأنباء تتحدث عن وجود عائلتين تحت الأنقاض.#عكاظ #الزلزال #ان_تكون_اولا #زلزال_ترکیا_وسوريا https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/S3af1xiMTx
— عكاظ (@OKAZ_online) February 8, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً