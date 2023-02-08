أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، بالتعاون مع جمعية سكن للتنمية الأسرية بأملج عن طرح فرص وظيفية للجنسين حملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في مجالات الطيران البحري.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المطروحة هي :

– وظائف مناولة أرضية (وظائف متعددة)

– وظائف خدمات الركاب (وظائف متعددة)

شروط التقديم

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– التقديم متاح للجميع (والأولوية لأهالي محافظات الوجه وأملج والعيص).

– اجتياز الترشيح الأولي والنهائي.

والتقديم متاح حالياً ويستمر حتى الأحد 1444/7/21هـ (الموافق 2023/2/12م) وذلك من خلال الرابط من هنـــــــــــــــــــــا .