أعلنت الحكومة اليونانية لأول مرة رسميا عن وجود اتصالات مع السعودية ومصر بشأن التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، التي في حال إقامتها بالفعل ستكون المرة الأولى التي تستضيف البطولة ثلاث دول من ثلاث قارات مختلفة، هي آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وقال ليفتيريس أفجيناكيس نائب وزير الثقافة والرياضة عبر حسابه على تويتر يوم الأربعاء: “مقال صحيفة بوليتيكو حول اتفاق اليونان مع المملكة العربية السعودية بشأن كأس العالم 2030 مليء بالمعلومات غير الدقيقة. الاتصالات جارية بين البلدين ومصر، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة من استكشاف إمكانيات الترشح لاستضافة البطولة”.