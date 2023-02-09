علقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد الشريف، بلباسٍ غير مناسب ولا يتوافق مع خصوصية وقدسية المكان.

وأوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن دخولهما كان عن طريق الخطأ، ومن خلال الحديث معهما، فهمتا خصوصية وقدسية المسجد النبوي الشريف.

ووفق البيان فإن السيدتان تفهما الأنظمة الموضوعة في مثل هذه المواقع المقدسة، وقدمتا شكراً وتقديراً على ما قوبلتا به من حسن تعامل واحترام.

ونصحت الوكالة الجميع بعدم الانقياد وراء كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراعاة استقاء المعلومة من مصدرها الموثوق، للابتعاد عن الهرج والمرج، خصوصاً في مثل هذه المواقع ذات القدسية.