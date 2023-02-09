تستعد أولى رحلات الإغاثة السعودية المتجهة للأماكن المنكوبة جراء الزلزال الذي ضـرب تركيا وسوريا للانطلاق وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء_حفظهما الله-.

ومن المعلن عنه أن تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي في تمام السادسة من صباح اليوم، فيما سيتكون الجسر الأول من 4 طائرات.